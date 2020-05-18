CHP'nin Buhrandan Çıkış Çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazırladığı 16 maddelik öneri paketini açıklıyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs, ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkiledi.

Hükümet, ekonominin yeniden eski halini alması için çalışmalarına hız verdi. Bu dönemde CHP de harekete geçerek 16 maddelik bir paket hazırladı.

"Buhrandan Çıkış Çağrısı" adı verilen 16 maddelik paketin detaylarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı.

"BU MADDENİN ÖZELLİKLE ALTINI ÇİZİYORUM"

Kılıçdaroğlu, üçüncü maddeyi açıklarken "Bu maddenin özellikle altını çiziyorum" dedi.

O maddede, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu için kayyum atanan HDP'li belediyeler vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gitmesi güven altına alınmalıdır. Bu maddenin özellikle altını çiziyorum." şeklinde konuştu.

İŞTE O MADDELER

1- Kamuda israfa son verilmeli

2- Yeni bir bütçe TBMM'ye getirilmeli

3- Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gitmesi güven altına alınmalıdır. Bu maddenin özellikle altını çiziyorum.

4- Devlet yönetiminde liyakat sistemi esas alınmalı.

5- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

6- Özerk kurulların güvencesi sağlanmalıdır.

7- Kamu ihale yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

8- TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır.

9- Ulusal vergi konseyi kurulmalıdır.

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