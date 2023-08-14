CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki üstüne tepki CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada Eren Erdem'e dönerek, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz" dedi.

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ensonhaber.com

Seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri gelmeye başladı.

Ancak Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için etrafındakileri değiştirmek dışında başka hiçbir şey yapmadı.

Ekrem İmamoğlu öncülüğünde değişim isteyen parti tabanını iyice kızdıran bu hamleler, CHP'de tartışmaların fitilini bir kez daha ateşledi.

Hal böyle olunca partinin ilçe kongreleri de kavgalara ve tartışmalara sahne oluyor.

İzmir Kongresi'nden sonra şimdi de ilçe kongresi karıştı

Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki CHP kongresi karışmış, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tuncay Özkan'a sert ifadelerle yüklenilmişti.

Bu kez aynı durum İstanbul Çekmeköy'de yaşandı.

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Dİvan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde bir konuşma yaptı.

CHP'li üyeden Eren Erdem'e: Varlığınız meşru değil

Kip, kürsüde yaptığı konuşmada Eren Erdem'e tepki gösterdi.

Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e zehir zemberek sözlerle yüklenen Kip, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil." dedi.

"İçimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir"

CHP'li Kip, Eren Erdem'in parti örgütünden onay almış bir kişi olmadığını yalnızca atanmış bir MYK üyesi olduğunu da belirtti.

Kip son olarak, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak isteyen yönetime ve Eren Erdem'e yönelik, "Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir." ifadelerini kullandı.