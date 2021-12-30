CHP'nin erken seçim beklentisi kurultayı erteletiyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu yıl yapılacak CHP'nin büyük kurultayını erken seçim olma ihtimalinden dolayı rafa kaldıracaklarını belirtti.

Türkiye'nin kamuoyunda erken seçim tartışmaları devam ediyor..

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktaladı ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor.

Geçtiğimiz gün de CHP'de gündem erken seçim oldu...

Önceki akşam da partisinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla yemekte buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına hazırlanın talimatı verdi.

"BU SENE ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

Yemekte erken seçimi gündeme getiren Kılıçdaroğlu, bu konuda "Seçim olur bu sene. Olabilme ihtimali var. Bundan sonra her an seçim kararı alınabilir. Hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"KURULTAYI ERTELEYELİM"

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2022'de yapılması gereken büyük kurultayı da seçim atmosferine girildiği gerekçesiyle bir yıl ertelemeyi planlıyor.