CHP'nin ikinci tur senaryosu: Sinan Oğan'ın oyları ilk hedef Cumhurbaşkanlığı yarışında olası ikinci tur senaryoları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tur fark yiyen Kılıçdaroğlu için muhalefet cephesi, Sinan Oğan'ın desteğini arayacak. Ancak Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu için söyledikleri hala hafızalarda...

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri, dün gerçekleşti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a karşı fark atarak sandıklarda birinci geldi.

Ancak, ilk turda adaylardan birinin Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmesi için yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta Erdoğan yüzde 49'da Kılıçdaroğlu yüzde 44'te Sinan Oğan ise yüzde 5'te kaldı.

Kesin sonuçlar için yurt dışı oylarının sayılması beklenen yarışta, ikinci tur hesapları da yapılmaya başlandı.

CHP'nin olası ikinci tur çalışmalarında ilk rota ise Sinan Oğan oldu...



İlk yakınlaşma Kılıçdaroğlu'ndan

Konuyla ilgili ilk hamle ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.



Sonuçların açıklanması sonrası CHP Lideri, Oğan'ı arayarak aldığı oylar için tebrik etti.



Muhalefet kanadında ise bu hamle Millet İttifakı'nın Oğan'ın oylarını ikinci turda kendi hanesine yazdırma çalışmaları olarak yorumlandı.

Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na bakış açısı

Kılıçdaroğlu-Oğan yakınlaşması sonrası ise akıllara ATA İttifakı ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın sözlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu ile ilgili kesin görüşünü daha önce çok net ifade eden Özdağ, Millet İttifakı-HDP ortaklığının nereye gideceğini tane tane anlatmıştı.

#BanaSenLazımsınReis serisinde yeniden gündem olan o görüntülerde; HDP'li isimlerin seçim planları yer alırken, Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar." sözleri dikkatleri bir kez daha çekti.