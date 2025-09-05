CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin dava dosyaları Ankara'da

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul’da gelişmeler peş peşe gelmeye başladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

MAHKEME DOSYALARI TALEP ETTİ

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyla, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair dosyanın kendilerine gönderilmesini talep etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki gün 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

CHP'nin İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve “oylamaya hile karıştırma” suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyaları Ankara’ya gönderildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi.

Kurultaya büyük etki gösteren İstanbul delegelerinin, şaibeli durumu tescillenmesi üzerine kurultayın iptal edilip edilemeyeceği merak konusu.

Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesiyle birlikte kurultayın da iptal edilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyor.