CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan Tunç Soyer'e sitem CHP İzmir adayı Cemil Tugay "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadeleriyle mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'i işaret etti. Soyer'in İzmir'den çok İstanbul'da olduğunu vurgulayan Tugay "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor." dedi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, sayılı günler sonra sandık başına giderek yerel yöneticileri seçecek..

Bu kapsamda adaylar vaatlerini ve projelerini seçmenlere anlatmayı sürdürüyor.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da bugün Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya geldi..

Ancak Tugay'ın gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vardı.

Soyer, İmamoğlu'na oy istedi

En son İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziosmanpaşa'daki programında görülen Tunç Soyer, İmamoğlu için oy istemişti.

Bu durum Cemil Tugay'ı rahatsız etti.

"Dünden beri içim acıyor"

"Dostun attığı gül yaralıyor bizi" diyen Tugay, şunları söyledi:

Benim de itirazım var. AK Parti'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor.

"Burada bir dakika bile yanımda durmayan belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor"