31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.
Adaylar vaatlerini ve projelerini seçmenlere anlatmayı sürdürüyor.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İzmir için vaatlerini sıraladı.
Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bazı CHP İzmir milletvekilleri, il yönetimi ve ilçe belediye başkanları ile belediye başkan adayları da katıldı.
Programda konuşan Tugay, "yeni nesil belediyecilik" anlayışına sahip olacaklarını, hem bugüne hem geleceğe yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Hızlı eylem planını anlattı
İlk 180 gün uygulamayı öngördüğü hızlı eylem planını anlatan Tugay, bu sürede su ve toplu taşıma ücretlerinin adil ve dengeli hale getirileceğini, yolların bakım ve tamirinin, asansör ve yürüyen merdivenlerin düzenli ve hızlı bakımının yapılacağını, ilaçlama ve temizlik faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini ifade etti.
"Yapay zeka daire başkanlığı kuracağız"
Ancak en dikkat çekici vaadi yapay zeka oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirlemede kullandığı yapay zekadan, İzmir adayı Cemil Tugay da yararlanacağını söyledi.
Tugay, şu ifadeleri kullandı:
Yapay zeka daire başkanlığı kuracağız. Daire başkanlığı kurulamıyorsa mevzuat gereği, ona eşdeğer bir birim kuracağız.
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