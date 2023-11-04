CHP'nin kaderi bugün belli olacak! Kurultayda genel başkan seçilecek Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de, yeni genel başkanı belirlemek için bin 368 delege sandık başına gidecek. Delegeler ya 13 yıldır görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ya da Özgür Özel'i seçecek.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde aylardır değişim sesleri yükseliyor.

Yaşanan anlaşmazlıklar, partiyi kurultaya götürdü.

Böylelikle beklenen gün geldi ve bugün Ankara'da CHP'nin kaderi belirlenmiş olacak.

Bu kapsamda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Manisa Milletvekili Özgür Özel çıktı.

Bugün yeni genel başkan seçilecek

Bin 368 delege bugün seçimini yapacak ve yapılacak oylamayla CHP'nin yeni genel başkanı belirlenecek.

CHP 38. Olağan Kurultay'ında yarın ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Kurultay için Ankara Spor Salonu'nu kiralayan parti, günler öncesinden hazırlıklara başladı.

Genel başkan adayları

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni, İlke ve Demokrasi Hareketi’nin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, Gelecek İçin Biz grubunun lideri ve eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan.

İlhan Cihaner, kurultaydan önce adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekildi

Kurultayda konuşmasını yapan Örsan Öymen de dakikalar sonra, X hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP genel başkan aday adaylığından çekilmeye karar verdim. Bu kurultayda, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."

Kılıçdaroğlu'na destek pankartları

Öyle ki, genel merkezciler, değişimcilere karşı hamle yaparak Kılıçdaroğlu'na destek pankartları hazırladı.

Saat 10.00'da başlayacak olan kurultay için davetliler saatler öncesinden salona geldi.

Adaylar ve İmamoğlu salona giriş yaptı

Büyük bir coşkunun hakim olduğu salonda, sloganlarla destekler verildi.

Ardından salona ilk gelen isim Özgür Özel oldu. Özel, salona "Ey özgürlük" şarkısı eşliğinde girdi.

Bu sırada salonda Özel'in destekçileri sloganlarla karşıladı.

Kısa süre sonra da kurultaydan başkanlı yapacak olan Ekrem İmamoğlu salona geldi. İmamoğlu’na da ilginin yoğun olduğu görüldü. İmamoğlu salondaki herkesi selamladı.

Sloganları ıslıkla bastırdılar

Heyecanla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12 olmadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Salonun önünde karşılaşanan Kılıçdaroğlu, yoğunluk nedeniyle salona girmekte zorlandı.

Bu sırada, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atılınca Özelciler ıslıkla sesi bastırmaya çalıştı.

Yan yana oturdular

Şarkılar eşliğinde yürüyen Kılıçdaroğlu tüm salonu selamlarken şarkılara eşlik etti.

Ardından Kılıçdaroğlu, rakibi Özel ile selamlaşarak yanına oturdu.

"Özgür Özel'e 190 imza verildiği yok"

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kulis bilgisine yer verdi.

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

Bir haftadır İstanbul'da kurultay delegelerinin neredeyse tamamının Özgür Özel'e imza verdiği iddia ediliyordu. Ben bunun doğru olmadığını, delegelerin ilçe başkanlarının isteği üzerine boş kağıda imza atarak dilekçe verdiklerini, bu dilekçelerinde ilçe başkanları tarafından birlik beraberlik görüntüsü olsun diye "tüm imzalarımız İstanbul İl Başkanı'mızda olsun, bizi Ankara'da temsil etsin" denilerek alındığını söyledim. Madem 190 imza var açıklayın dedim, açıklayamadılar. Özgür Özel'e 190 imza verildiği yok.

"Değişimcilerin listesinde Kılıçdaroğlu 750'nin üzerinde oy alıyor"

Erdoğan Aktaş'ın programında bir belge göstermiştim. Değişimcilerin hazırladığı tabloda İstanbul'a sıfır oy yazılmıştı. Bunun doğru olmadığını söyledik. Değişimcilerin hazırladığı tabloya göre İstanbul'a sıfır oy vermiş olmalarına rağmen değişimcilerin listesinde Kemal Kılıçdaroğlu, 750'nin üzerinde oy alıyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da 70 oyun çıkacağı kesinleşti. Değişimcilerin elinde 450 imza var. Almaya çalıştıkları oyun sayısı 600. Bu da seçimi kazanamayacaklarını gösteriyor. Artık değişimcilerde 600'ün üzerinde oy alamayacaklarını kabul ettiler.

Ne olmuştu?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan genel seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha mağlup oldu.

Ardından hem Millet İttifakı hem de CHP içinde gerilim başladı.

Bir yandan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken bir yandan da partideki isimler değişim vurgusu yaptı.

İmamoğlu değişim fitilini ateşledi

Bu isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'nun en çok güvendiği ve baba-oğul mesajı verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Değişim sesleriyle mücadele eden Kılıçdaroğlu, bir süredir kurultaya hazırlanıyor.

Bugün olası bir değişiklikte alacağı kararlar ve yol haritası merak ediliyor.

Görevinden vazgeçmemek adına delege sistemini iyi kullanmak isteyen muhalefet lideri, birçok ilde kendini destekleyen adaylarını öne sürdü.

Ancak bu yönteminde de özellikle İstanbul için hayal kırıklığına uğradı.