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CHP'de kurultaya doğru! Kemal Kılıçdaroğlu için salona pankartlar asıldı

CHP'de kurultaya doğru! Kemal Kılıçdaroğlu için salona pankartlar asıldı Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım’da gerçekleştireceği kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin salona astığı pankarttaki harf hatası gündem oldu.