CHP'de kurultaya doğru! Kemal Kılıçdaroğlu için salona pankartlar asıldı

Yerel seçim öncesi CHP'de beklenen gün geldi.
Parti içinde aylardır yükselen değişim seslerinin üzerine 4-5 Kasım'da 38. olağan kurultay düzenlenecek.
Buna göre 4 Kasım'da genel başkanlık seçimi yapılacak, ikinci günde ise parti meclisi üyeleri oluşturulacak.
Tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım'da olacak.
Pankartlar yerini aldı
Bu kapsamda kurultay için Ankara Spor Salonu kiralandı. Salonda günler öncesinden hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Kılıçdaroğlu’nun destekçileri, değişimcilerin adayı Özgür Özel’e karşı salonu pankartlarla süsledi.
Pankarttaki harf hatası dikkat çekti
Söz konusu pankartlarda harf hatası dikkat çekti.
Muhalefet liderine destek vermek isteyenler, “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazmak isterken, ‘yanlız’ ifadesini kullanınca pankart gündem oldu.
Bir diğer pankartta ise "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" yazdığı görüldü.
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