CHP'nin kalesi Artvin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan galip CHP'nin galip geldiği ve kalesi olarak nitelendirilen yerler arasında olan Artvin, ezber bozdu. Artvin'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin galibi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Tükiye, dün rekor bir katılım ile sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

Sandıkların yüzde 100'ü açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galip geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere oranla da oyunu artırdı. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden galip çıktı.

2019 yılında CHP'nin kazandığı Artvin, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih etti.

CHP'nin kalesi olarak görülen Artvin'de alınan sonuçlar sonrası Karadeniz, sarı renge boyandı.

Artvin şaşırttı

Artvin'de AK Parti 46,23 CHP - Millet ittifakı 50,97 oy oranıyla 2019 yılının galibi olmuştu. Bunun üzerine bu sene tablo bir kez daha değişti.

Cumhur İttifakı ve Erdoğan, Artvin'den büyük bir galibiyetle ayrıldı.

İki seçimdir Artvin'den Erdoğan'ın çıkması da CHP'nin eriyen oylarını gözler önüne seriyor.