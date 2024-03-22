CHP'nin Kartal adayının ekibinden skandal sözler: Büyükşehirde kime verirsen ver Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel'in seçim çalışmalarını sürdürdüğü sırada bir vatandaşın CHP'ye oy vermeyeceğini söylemesinin üzerine, ekipten bir kişinin verdiği yanıt gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP cephesinde seçim çalışmaları kaosla devam ediyor.

Büyükşehirler için tedirginliğin hakim olduğu partide özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul büyük önem taşıyor.

Ancak Cumhur İttifakı'nın çıkardığı adaylar korkuyu artırdı.

İmamoğlu ilçe adaylarından destek bekliyor

Hal böyle olunca mevcut belediye başkanları, sahadaki çalışmalarında desteğe ihtiyaç duyuyor.

Bu isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ancak İmamoğlu, beklediği desteği ilçe yönetimlerinden alamıyor.

Skandal sözler...

Buna bir örnek de Kartal'da yaşandı.

CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel'in ekibinden skandal sözler geldi.

Yüksel'in bölgede seçim çalışması yaptığı sırada bir vatandaş, CHP’ye oy vermeyeceğini söyledi.

"Büyükşehirde kime verirsen ver"

Ekipten bir kişi de seçmene, "Kartal'da bize ver, büyükşehirde kime verirsen ver." ifadeleriyle yanıt verdi.

Söz konusu video, sosyal medyada gündem oldu.