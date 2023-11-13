CHP'nin kasası, İBB'den daha önce ihale alan Özgür Karabat'a teslim Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ve daha önce İBB'den İETT bakım ve onarım ihalesi almasıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi dikkat çekti.

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ensonhaber.com

CHP'de 13 yıldır süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi son buldu.

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kurultayda Özgür Özel, CHP'nin yeni Genel Başkanı seçildi.

Daha sonra CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.

Görev alanlar listesinde ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin yer alması dikkat çekti.

CHP'nin kasası İmamoğlu'na yakın isme emanet

O isimlerden belki de en kritik olanlardan biri Özgür Karabat oldu.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Özgür Karabat'a CHP'nin kasası emanet edildi.

Bilindiği üzere Özgür Karabat'ın adı daha önce CHP'li İBB yönetiminin verdiği İETT bakım-onarım ihalesiyle gündem olmuştu.

Bozula İETT'lerin bakım-onarım ihalesini aldı

Toplu taşıma çilesinin yaşandığı İstanbul'da otobüsler sık sık arızalanırken İBB yönetimi, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti.

Şirket İBB'den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı.

Bir kez daha verildi

Daha sonra bir kez daha ihaleye çıkan şirkete yine bakım-onarım işi verildi.

İETT otobüslerinin yolda kalmasına neden olan şirkete İBB yönetimi, 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödedi.