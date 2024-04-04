CHP'nin Kırklareli ısrarı: Yeniden itiraz ettiler MHP'nin adayı Bulut, Kesimoğlu'nu geçerek sandıktan birinci çıktı. Daha önceki itirazı reddedilen CHP, oyların sayılması için yeniden talepte bulundu.

AA

Kırklareli'de kesin olmayan sonuçlara göre, belediye seçimini MHP'li Derya Bulut kazandı.

Kentteki seçimde ikinci parti olan CHP ise sonuca itiraz etti. Oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdular.

200 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istiyorlar

CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca önceki gün Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verilmişti.

Önceki itiraz reddedildi

Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.

CHP'nin yeniden sayım istemiyle başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedilmişti.

MHP'nin oyları başka partiye yazıldı

İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etmiş, bu yanlışlık düzeltilmişti.

Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 173'ten 21 bin 287'ye yükselmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)