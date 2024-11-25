CHP'nin kreş iddialarına Hamza Dağ'dan sert tepki

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gönderdiği bir yazı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalif medya, söz konusu belgeyi paylaşarak "kreşleri kapatmak istiyorlar" şeklinde yeni bir polemiğe imza attı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve tepki çeken iddialar sonrası DMM söz konusu iddiaları yalanladı.

DMM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

DMM'den yapılan açıklamada "'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi.' iddiası doğru değildir." denilerek talimatta belediyelerin kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

HAMZA DAĞ'DAN SERT ÇIKIŞ

Muhalefetin tepkileri sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da iddialara yanıt geldi.

Son açıklama ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Dağ, sosyal medya platformu X üzerinden yapığı açıklamada "CHP’liler uzun yıllardır olduğu gibi bugün de genel başkanı, milletvekili, belediye başkanları ve sosyal medyadaki paralı ordusuyla yeni bir yalana sarılmış, buradan siyasi menfaat elde etme gayretiyle bize ve milletimize bir sirk gösterisi izletiyorlar." diyerek sert tepki gösterdi.

"YAPTIKLARI DEZENFORMASYONUN SEBEBİ KREŞ AÇMAYA ÇOK İSTEKLİ OLMALARI DEĞİL"

Kreş ve anaokulu farklı organizasyonlardır. Anaokullarından 3 yaşın üzerindeki çocuklar faydalanır ve bu çocuklarımıza MEB tarafından uygun görülen belli bir müfredat uygulanır. 2007’de CHP, belediyelerin anaokulu açmasını AYM’ye itiraz yoluyla yasaklatmıştır.



Belediyeler kreş açabilir. Ancak kreş adı altında açtıkları sınıflarda anaokulu müfredatı uygulayamaz. Kanun var, nizam var.



Yaptıkları dezenformasyonun sebebi de çocuklarımız veya kreş açmaya çok istekli olmaları değildir. Burada da amaç beceriksizliklerini örtmektir.

"BİZ SÖMÜZÜN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Mesela, İzmir’de büyükşehir belediyesi kaç kreş vaadi vermiştir ve şu ana kadar kaç tane açmıştır?



Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Özellikle çalışan annelerimizi rahatlatacak kreşleri İzmirlilerin hizmetine kazandırmak istedik. Mevcut yönetim bunu başaramadığı için yine suçu hükümete atma telaşındadır.



Sözün özü, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir.

"BU YALAN SEVDASI ÖNCEKİ GENEL BAŞKANINIZI SİYASET SAHNESİNDEN SİLİP ATTI"