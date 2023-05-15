CHP'nin listelerinden seçime giren ittifak ortaklarında son durum: Kaç milletvekili çıkardılar? CHP'nin milletvekili aday listelerinden seçime giren Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, Meclis'e 36 vekil gönderebilecek.

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14 Mayıs seçimlerine dair dikkat çeken sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Millet İttifakı milletvekilliği seçimlerine ortak listeyle girme kararı almıştı.

Millet İttifakı'nın küçük ortakları Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet ve Demokrat Parti'nin adayları CHP'nin listelerinde kendilerine yer buldu.

CHP listelerinden 25 Deva Partili, 3 Demokrat Partili, 19 Gelecek Partili ve 24 Saadet Partili siyasetçi aday gösterildi.

Deva 14 vekil çıkardı

Yalnızca İyi Parti'nin kendi listesiyle girme kararı aldığı seçimlerde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Buna göre açılan sandıklara göre Deva Partisi'nin CHP listelerinden aday gösterdiği 25 isimden 14 vekil Meclis'e girmeye hak kazandı.

Saadet Partisi 10 vekilini Meclis'e gönderiyor

Deva Partisi'nin ardından Saadet Partisi de 24 milletvekili aday adayından 10 tanesini TBMM'ye sokmayı başardı.

Gelecek Partisi ise 19 milletvekili adayını CHP listelerinden gösterirken, 9 vekille Meclis'te temsil oluşturabilecek.

Gelecek 9, Demokrat Parti de 3 vekil çıkardı

Son olarak Demokrat Parti ise CHP listelerinden gösterdiği 3 adayın 3'ünü de Meclis'e göndermiş oldu.

Buna göre Deva Partisi'nden Meclis'e girecek vekiller şöyle;

"Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra Ertuğrul Kaya (Gaziantep İl Başkanı) - Gaziantep - 3. sıra Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra Medeni Yılmaz (Genel Sekreter) - İstanbul 3. Bölge - 10. sıra Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı) - Manisa - 4. sıra Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı) - Tekirdağ - 3. sıra"

Gelecek Partisi'nden Meclis'e girecek vekiller ise şu şekilde;

"Selim Temurci - İstanbul 1. Bölge 10. Sıra İsa Mesih Şahin - İstanbul 2. Bölge 7. Sıra Doğan Demir - İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Mustafa Bilici - İzmir 2. Bölge 7. Sıra Cemalettin Kani Torun - Bursa 2. Bölge 2. Sıra Hasan Ekici- Konya 2. Sıra Serap Yazıcı Özbudun - Antalya 4. Sıra Sema Silkin Ün - Denizli 3. Sıra Selçuk Özdağ - Muğla 4. Sıra"

Saadet Partisi'nden yeni dönemde TBMM'de yer alacak vekiller;

"Birol Aydın - İstanbul 5. Sıra Milletvekili Adayı Bülent Kaya - İstanbul 7. Sıra Milletvekili Adayı Hasan Bitmez - Kocaeli 3. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan - Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca - Bursa 3. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Karaman - Samsun 2. Sıra Milletvekili Adayı Mesut Doğan - Ankara 3. Sıra Milletvekili Adayı Necmettin Çalışkan - Hatay 4. Sıra Milletvekili Adayı Şerafettin Kılıç - Antalya 5. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Kaya- CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı"

Demokrat Parti'nin Meclis'e sokacağı vekiller;