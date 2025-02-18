Haberler



Gündem



CHP'nin ön seçim formu Ekrem İmamoğlu'na göre ayarlandı

CHP'nin ön seçim formu Ekrem İmamoğlu'na göre ayarlandı Ön seçim formunda isim yazılacak kısmın "......... ......... 'nun" olarak belirtilmesi, CHP TBMM Grubu'nda yönlendirme yapıldığına dair tepkilere yol açtı. Boşluklar doldurulduğunda sadece Ekrem İmamoğlu'nun isminin uyduğu görüldü.