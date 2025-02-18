CHP'nin ön seçim formu Ekrem İmamoğlu'na göre ayarlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim gündemi sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde Cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci başladı.
CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri, aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan dilekçeye yazıyor ve imzalıyor.
İLK İMZALAR VERİLDİ
İlan edilen takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları, 21 Şubat'a kadar devam edecek.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Milletvekillerinin imza verme sürecinin başlamasının ardından, hazırlanan ön seçim formu da görücüye çıkmış oldu.
CHP TBMM Grubu'nda ön seçim için hazırlanan, cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yönelik öneri formu dikkati çekti.
PARTİ İÇİNDE KAVGA ÇIKTI
Formda, isim yazılacak kısmın "......... ......... 'nun" olarak belirtilmesi, CHP TBMM Grubu'nda yönlendirme yapıldığına dair tepkilere yol açtı.
Boşluk bırakılan yere partililer birçok ismi denedi.
Ancak sadece Ekrem İmamoğlu'nun isminin uyması, parti içinde kavga çıkardı.
Mansur Yavaş'nun - Olmuyor,
Vahap Seçer'nun - Olmuyor,
Tanju Özcan'nun - Olmuyor,
Ekrem İmamoğlu'nun - Oluyor.
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