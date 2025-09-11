CHP'nin Özlemlerle imtihanı: Bu kadar tesadüf olur mu

CHP içindeki kaos ve kavga artık kronik hale geldi.

Parti yönetiminin tamamen değişmesi, bu kaosu bitirmek yerine daha da alevlendirdi.

Rant ve rüşvet paylaşılamayınca kavga açığa çıktı.

Öyle ki yönetimin değiştiği kurultay ve kongrelerin de şaibeli olduğu ortaya çıktı.

CHP'DE 3 ÖZLEM

Bu kaos dönemine ise 3 Özlem damga vurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, CHP üyesi Özlem Erkan...

Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek bir bakıma istifaların önünü açması bakımından en önemli olanı.

CHP'nin en önemli belediyelerinden birinin AK Parti'ye geçmesi, hem partide hem de CHP seçmeninde büyük moral bozukluğuna neden oldu.

BEYKOZ'DAN GELEN İSTİFA

Özlem Vural Gürzel de Beykoz Belediyesi'nde Alaattin Köseler'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra yapılan belediye meclisi seçiminde CHP adayı olarak başkanvekili oldu.

Gürzel de Çerçioğlu gibi CHP'den istifa etti.

AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşuluyor fakat henüz netlik kazanmadı. Gürzel'in istifası da CHP'nin ayarlarını bozan bir gelişme oldu.

İSTANBUL'A KAYYUM ATANMASININ YOLUNU AÇTI

CHP'ye en büyük Özlem darbesi ise parti içinde görevi olmamasına rağmen CHP üyesi Özlem Erkan'dan geldi.

Erkan, İstanbul İl Kongresi'ndeki şaibe iddialarını mahkemeye taşıyan ve İstanbul'a Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına yol açan isim oldu.

CHP'de kaos ve kavganın daha uzun zaman sürmesi beklenirken, bu 3 eski partilinin de isminin Özlem olması dikkat çekti.

Yaşananlar arasındaki sembolik benzerliği görenler 'bu kadar da tesadüf olmaz' demekten kendini alamadı.