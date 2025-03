CHP’nin seçim komedisi: Tek kişilik ön seçim

Türk siyasi tarihinde ‘seçim komedisi’ olarak anlatılacak bir olay yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı olabilmek için partiyi ön seçime sürekledi.

Karşısında hiçbir aday yoktu.

TEK ADAY İMAMOĞLU

İmamoğlu tek aday olarak ön seçime girdi.

Karşısına rakip çıkmasına izin verilmedi.

Çünkü Mansur Yavaş’a söz verilmişti.

Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde tutuklandığında CHP ön seçim için sandık başına gitti.

20 milyon kişinin oy kullandığı iddia ediliyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı konuşmada ön seçime ilişkin bilgiler paylaştı.

"İMAMOĞLU'NA YAPILAN DARBE GİRİŞİMİ..."

Özgür Özel, şunları söyledi;

"1 milyon 753 bin üyenin 1 milyon 653 bininin bugün sandığa gitmesi İmamoğlu'na yapılan darbe girişimine verilen en güzel yanıttır.



Ne zaman ki, bir CHP'liyi aşan, miletin bir sonraki cumhurbaşkanlığı için gönlünde olan Ekrem başkanın gözaltına olmasıyla sizler bu meseleye el koymaya karar verdiniz, biz de her sandığın yanına bir dayanışma sandığı koymaya.



Oy vermeye pusula yetmedi, içine koymaya zarf yetmedi, oy kullanmaya saat yetmedi. Saati uzattık, pusulaları bastık, yetmedi, yetmedi. Henüz an itibariyle, daha 2226 sandık sisteme işlenmemişken, dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Her birisi teker teker tutanak halinde.



Üyelerden ve dayanışma sandığından Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerinde."