CHP'nin seçim otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı
İHA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Hal böyle olunca çalışmaları da durmaksızın sürüyor.

Adaylar şehir şehir gezerken, parti araçları da illerin dört bir yanında dolaşıyor.

Köprüde sıkıştı kaldı

Son olarak seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara’yı turlayan CHP’ye ait seçim otobüsü, Çankaya Sıhhiye’den geçtiği sırada köprüye sıkıştı.

Otobüsün yükseliğinin köprüden daha fazla olduğu öğrenildi.

Otobüs, lastiklerindeki havanın indirilmesiyle 5 dakika sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.

CHP'nin seçim otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı
CHP'nin seçim otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı