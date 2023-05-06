CHP'nin seçim otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya’daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.

İHA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Hal böyle olunca seçim çalışmaları da durmaksızın sürüyor.

Adaylar şehir şehir gezerken, parti araçları da illerin dört bir yanında dolaşıyor.

Köprüde sıkıştı kaldı

Son olarak seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara’yı turlayan CHP’ye ait seçim otobüsü, Çankaya Sıhhiye’den geçtiği sırada köprüye sıkıştı.

Otobüsün yükseliğinin köprüden daha fazla olduğu öğrenildi.

Otobüs, lastiklerindeki havanın indirilmesiyle 5 dakika sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.