Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ünlü sanatçı sevenlerini üzdü...

Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve 53 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram, bugün toprağa veriliyor.

Usta sanatçının naaşı, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

CHP'NİN KÜSKÜNLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ

Özellikle bu cenaze töreni, CHP'nin küskünlerini bir araya getirmesiyle de ayrı bir önem taşıdı.

Partide adaylık ve genel başkan koltuğu için birbirlerinin altını oyan isimler, cenazede buluştu.

YAN YANA SAF TUTTULAR

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki seçimlerde CHP'nin adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze için camiye geldi.

CHP'nin üç ismi, Akbayram'ın cenaze töreninden yan yana saf tuttu.

SELAMLAŞMAKLA YETİNDİLER

İnce, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun cenaze töreninde birbirleriyle göz temasından kaçtığı görülürken üç isim, sadece selamlaşmakla yetindi.