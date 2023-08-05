CHP’nin üst düzey yöneticisi aktardı: Kılıçdaroğlu tabanı heyecanlandıracak bir açıklama yapacak

CHP'de kaybedilen seçimin ardından yaşanan değişim tartışmaları devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki değişim isteyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi.
Partiyi kurultaya götürerek görevinden istifa etmesi istenen Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmamakta kararlı.
Bütün danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştiren Kılıçdaroğlu, parti tabanının kendisine yönelik tepkili tutumunu görmezden gelmeye devam ediyor.
Tabanın gazını almaya yönelik bir iddia ortaya atıldı
2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak tv100 ekranlarında yayımlanan Özgür İfade'de gazeteci Cansu Canan Özgen dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.
CHP’nin üst düzey yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Özgen, o ismin söylediklerini izleyiciye aktardı.
"Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak"
Özgen şunları söyledi:
"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.
"Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek"
Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."