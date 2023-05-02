CHP'nin Van mitinginde 'Selo’ya özgürlük’ sloganları atıldı 14 Mayıs öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı bugün Van'da miting düzenledi. Burada kürsüye çıkarak konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kayyum düzenine son vereceğiz." diyerek "Adaletin Ekrem’i de olmaz Selahattin’i de olmaz, herkes eşittir" ifadelerini kullandı.

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Yurdun dört bir yanında miting hareketliliği yaşanıyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran partiler, millet buluşmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte ise Millet İttifakı'nın mitingleri, vaatlerle değil HDP desteği ile anılıyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den yağan desteğin ardından meydanlarda HDP bayrakları açılmaya başlandı.

CHP mitinginde HDP bayrakları

İzmir'de düzenlenen mitingde sahneye çıkan Meral Akşener, HDP flamasıyla karşılanmıştı.

Bu kez görüntülere bir yenisi de Van'dan eklendi.

Kemal Kılıçdaroğlu miting alanına girdiği sırada HDP'liler, kendi bayraklarını sallayarak coşku yaşadı.

Manzaralar miting sırasında da devam etti.

"Kayyum düzenine son vereceğiz"

Kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada mikrofonu eline alarak demeçler vermeye başladı.

İmamoğlu yaptığı konuşmasında, "Size söz, işte haksızlığa asla evet demeyerek, kayyum düzenine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından sözlerini, "Bağımsız yargının, hak, hukuk ve adaletin ışığı herkesi eşitler. Adaletin Ekrem’i de olmaz Selahattin’i de olmaz, herkes eşittir." şeklinde sürdürdü.

Bunun üzerine miting alanından, 'Selo’ya özgürlük’ sloganları yükseldi.

Terör örgütüne lanet okudu

Öte yandan bugün Afyonkarahisar'da miting düzenleyen Meral Akşener ise, şu ifadeleri kullandı:

"PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur! Etmeyen haindir. Onunla barışmaya çalışan hain oğlu haindir!"

Dün ise Nevşehir'de konuşan Akşener, sert ifadelerle şöyle konuşma yaptı:

"PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK'yla yan yana geleni Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Şehitlerin kemiklerini sızlatanları Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Rezil rüsva eylesin."