CHP'nin vekil adayı Fuat Yıldırım seçilemedi Gezi Parkı savunmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine giren Fuat Yıldırım, İstanbul'da hayal kırıklığı yaşadı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle tercihini yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, bölgelerden çıkan vekil sayıları belli oldu.

İstanbul 2'nci bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterilen Fuat Yıldırım, partisinin yeteri kadar oy alamaması nedeniyle CHP'den Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vekil olarak giremedi.

Gezicileri savundu

Gezi Parkı olaylarıyla hafızalara kazınan Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii eski müezzini Fuat Yıldırım, Gezicileri savunmuştu.

Ödül olarak da milletvekili adayı yapılmıştı.