CHP'nin yeni heykel 'hizmeti' Didim'den

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CHP'nin yönettiği belediyelerin en bilindik 'hizmetleri' heykel dikmek...

Öyle ki adeta her fırsatı değerlendiren CHP'li belediyeler heykel dikmedik yer, heykeli yapılmayan sembolik bir olay bırakmadı.

Bu süreçte Didim Belediyesi, son vakaya imza atan CHP'li yerel yönetim oldu.

SON HEYKEL HİZMETİ DİDİM'DE

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Filistin’de İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin adının verileceği parka bir de Eygi'nin heykelini dikti.

İnşası tamamlanan heykel yarın açılacak.

ÖZGÜR ÖZEL AÇACAK

Heykelin açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in heykeli yarın 17.00'de düzenlenecek törenle açacağı duyuruldu.