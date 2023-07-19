CHP'yi sarsan İmamoğlu toplantısına Faik Öztrak'tan ilk açıklama Medyaya sızdırılan toplantı hakkında konuşan Öztrak, "Millet zam altındayken Zoom konuşmayı doğru bulmayız" vurgusunu yaparken, CHP Genel Merkezi'nin durumdan haberinin olmadığını belirtti.

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ensonhaber.com

CHP'de ipler gerildi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin meclis üyelerinin de içlerinde bulunduğu isimlerle düzenlediği toplantı siyasi gündemde bomba etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'nu devirmek için düzenlendiği konuşulan toplantı medyaya sızdırılınca olanlar oldu.

İfşa edilen toplantı görüntüleri sonrasında CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı.

Yaklaşık 50 dakika süren toplantının tek gündemi İmamoğlu ve beraberindeki isimlerin sızdırılan görüşmesi oldu.

Özgür Özel ve Gökhan Günaydın MYK'ya katılmadı

Söz konusu görüşmede ismi geçenlerden Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılmaması da dikkat çeken noktalardan biri oldu.

Gün içerisinde yapılan değerlendirmelerden biri de söz konusu toplantıyı medyaya sızdırılmasında CHP Genel Merkezi'nin rol aldığı iddia edildi.

CHP'den açıklama

MYK sonrasında CHP Sözcüsü Faik Öztrak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularından biri de İmamoğlu'nun düzenlediği toplantı oldu.

Faik Öztrak, zam konuları gündemdeyken bir grubun "zoom" toplantısı yapmasının doğru olmadığını vurguladı.

"Millet zam altındayken zoom konuşmayı doğru bulmayız"

İşte Öztrak'ın açıklaması;

Millet zam altındayken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz.

"Genel merkezin toplantıdan haberi yok"

Öztrak, genel merkezin söz konusu toplantıdan haberdar olup olmadığı sorusuna ise, "Partimizin genel başkanı ve merkez yürütme kurulu yüz yıllık CHP gemisini limana hasarsız kavuşturmaya kararlıdır. Genel Merkezin toplantıdan haberi yoktur." yanıtını verdi.