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    Çiftçilere 'kuraklık' desteği

    Kuraklık sebebiyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için destekleme yapılmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 10:27
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    Çiftçilere 'kuraklık' desteği

    2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık yaşandı.

    Birçok çiftçi, tarlalardaki ürünlerinin kurumasıyla büyük zarar gördü.

    Devlet, yaşanan durum üzerine harekete geçti.

    DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

    Bu kapsamda kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.

    Bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

    Çiftçilere kuraklık desteği #1

    KARAR RESMİ GAZETE'DE

    Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

    ÖDENECEK TUTARLAR

    • Verim kaybı oranı yüzde 30-39 olan çiftçilere dönüm başına 30 TL verilecek.
    • Ürününün yarısını kaybeden çiftçiye ödenecek rakam dönüm başına 50 TL olacak.
    • Ürününün tamamını kaybeden çiftçi için dönüm başına 100 TL ödenecek

    Çiftçilere kuraklık desteği #2

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