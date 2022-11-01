Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Üretimin devamlılığında büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatar? 2022 mazot ve gübre desteği tarihi!

Mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılacağı Ziraat Bankası hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Çiftçi kayıt sisteminde yer alan çiftçilerin destek ödemeleri ise 6 ay öne çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Çiftçiler ise bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki mazot ve gübre ödemeleri yapıldı mı? Ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Mazot ve gübre desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak.

2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Bakan Kirişçi, dün yaptığı açıklamada "ÇKS'ye kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize, 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini, 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Bundan böyle söz konusu destekler çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek, Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek. Başvurular internet ve mobil bankacılık da dahil olmak üzere bugün itibarıyla başladı. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecek. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin lira tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin liraya çıkardık. Bunun 100 bin liralık kısmı yine ayni olarak sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere banka kartlarına yüklenecek." ifadelerine yer verdi.