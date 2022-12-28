Çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar?

Çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar?

Üretimin devamlılığında büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki aralık ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ne kadar yatıyor?

Tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı banka hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak yürürlüğe konulan tarımsal alandaki kalkınma ve destek ödemelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemeleri ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci geçtiğimiz hafta, "1 milyar 318 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" müjdesini verdi.

Mazot ve gübre desteği ne kadar?

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek.