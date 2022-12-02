ÇİFTÇİLERE MÜJDE! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Ne kadar ve ne zaman yatacak?

ÇİFTÇİLERE MÜJDE! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Ne kadar ve ne zaman yatacak?

Üretimin devamlılığında büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ne kadar ve ne zaman yatacak?

Tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı banka hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak yürürlüğe konulan tarımsal alandaki kalkınma ve destek ödemelerine ilişkin kararlar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemeleri ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Çiftçi destek ödemesi ne kadar ve ne zaman yapılacak?

Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve paylaşılan tüm ekonomik ve fiziki verileri ÇMVA sistemine kaydedilen tarımsal işletmelere yapılır.

Belirtilen tarımsal işletmelere, 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2022 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.