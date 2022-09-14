Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" programında renkli görüntüler kaydedildi. fotoğraf çekimi sırasında bir çiftçi Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı tarım desteklerinin kamuoyuyla paylaşıldığı "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması düzenlendi.

Programa çok sayıda çiftçinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

İki lider Ankara Kulübü Seymen ekibi tarafından karşılandı.

"Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar"

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarım gerçekten ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Onların engellendiğini, büyük zorluklar çıkarıldığını biliyorum ama şunu söylüyorum belediye başkanı arkadaşlarıma; Şikayet etmeyeceksiniz sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek. Yapmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptüğü anlar kameralara yansıdı

"İktidara geldiğimizde pek çok şeyi göstereceğiz"

Şimdiye kadar görülmemiş aslında pek çok şeyi ittifak olarak iktidara geldiğimizde bütün Türkiye’ye de bütün dünyaya da göstereceğiz diyen Kılıçdaroğlu, " Şimdiye kadar yapılmayan ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi Türkiye’yi büyütmek, kalkındırmak, işsizlikten bu ülkeyi kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı birlikte göstereceğiz." diyerek konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu öpmeye çalıştı

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş’ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmek isterken, Kılıçdaroğlu'nun arkasında bulunan bir çiftçi Kılıçdaroğlu'nu öpmeye çalıştı.

Renkli anların yaşandığı program hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından son buldu.