Çiftçiye beklenen haber geldi! 2022 mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği sorgulama!

Çiftçiye beklenen haber geldi! 2022 mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği sorgulama!

Üretimin devamlılığında büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği sorgulama...

Mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılacağı Ziraat Bankası hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Çiftçi kayıt sisteminde yer alan çiftçilerin destek ödemeleri ise 6 ay öne çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Çiftçiler ise bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki 2022 mazot ve gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? Nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçiye destek ödemeleri 4 Kasım itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" demişti.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.

Tarımsal destek ödemeleri

TMO Alım Prim Desteği: 459 milyon 300 bin 761 TL.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 16 milyon 630 bin 300 TL.

Bireysel Sulama Hibe Destekleri: 34 milyon 470 bin 799 TL.

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 2 milyon 596 bin 140 TL.

Uzman Eller Proje Desteği: 493 bin TL.