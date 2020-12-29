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    Çığ şehidi Ali Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
    • DHA
    • 29.12.2020 - 14:56
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 15:23
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    Çığ şehidi Ali Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

    Hakkari şehidi 28 yaşındaki Ali Özdemir'in naaşı, ilk olarak Kahramanmaraş'ın Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

    HELALLİK ALINDI

    Bayram ve Kamer Özdemir çiftinin 4'ü kız 6 çocuğundan en küçüğü olan Ali Özdemir'in cenazesi, dua edilip, helallik alınmasının ardından Çağlayan Mezarlığı'na getirildi.

    Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, askeri ve mülki erkan katıldı.

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #1

    İMAM AĞABEYİ NAMAZI KILDIRDI

    İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik istedikten sonra cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.

    5 yıl önce TSK'ya giren ve bekar olan Özdemir, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Çığ şehidi Ali Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı VİDEO

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #2

    YATAĞINA TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

    Öte yandan Ali Özdemir'in silah arkadaşları, şehidin koğuştaki yatağına Türk bayrağı örttü. Yastığına da Özdemir'in fotoğrafını bırakan şehidin arkadaşlarından birisi de yatağın başında Kur'an-ı Kerim okudu.

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #3

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #4

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #5

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #6

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #7

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #8

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #9

    Çığ şehidi Ali Özdemir in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı #10

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