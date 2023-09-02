Çiğdem Kılıçgün Uçar: Savaş sanayiinde Türkiye iyice yol aldı Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade eden HDP'nin Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, savunma sanayiinde alınan yola dikkat çekerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Türkiye bir seçim sürecini sonlandırırken yeni bir seçim süreci hazırlığına girdi.

Yerel seçim süreçlerinin başlamasıyla birlikte sahada hareketlilik yaşanıyor.

Bu süreçte ise muhalif tarafın hazımsızlıkları bir kez daha ortaya çıkıyor.

Türkiye savunma sanayiinde başarılarıyla tüm dünyanın ilgisini topladı.

Öte yandan yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiren İHA ve SİHA'lar PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi huzursuz etti.

HDP'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar konuşma yaptı.

"Savaş sanayiinde Türkiye iyice yol aldı"

Uçar savunma sanayiinden rahatsızlığını dillendirerek şöyle dedi:

Kurdistan’da kayyumlarla belediyeleri elimizden almaya çalışıyor. Savaş sanayiinde Türkiye iyice yol aldı.

"Dünyanın savaşsız olacağını bize dayatanlarla karşı karşıyayız"

Bu dünyanın iki büyük dünya savaşı gördüğünü ve bugün de bu savaşların sürdüğünü belirten Uçar, şöyle devam etti: