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    Cihat Yaycı: 15 Temmuz çok net FETÖ darbesidir

    Cihat Yaycı: 15 Temmuz çok net FETÖ darbesidir

    15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine ilişkin açıklamalar yapan Cihat Yaycı, 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin FETÖ ile iltisaklı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 11:55
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    15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

    Milletin meydanlarda yazdığı destanı küçümsemek için FETÖ'cüler tarafından ortaya atılan ve bazı muhalefet partileri tarafından köpürtülen 'tiyatro, kurgu' yalanlarına Cihat Yaycı'dan sert tepki geldi.

    Habertürk canlı yayınına katılan Cihat Yaycı, kanlı darbe girişimin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri hatırlatarak 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtti.

    Devletin kripto cihazlarını Yunanistan'a veren vatan hainleri

    Cihat Yaycı, şunları söyledi:

    "Bakın bunlara asker diyen, bu FETÖ'cüleri bilmiyordur ya da FETÖ'cülerle iltisaklıdır. Devletin helikopteriyle, gündüz gözüyle 16 Temmuz 2016'da Yunanistan'a kaçan, Yunanistan hava üssüne inen, indiğinde hiçbir zorlamayla karşılanmadan, sanki bir halt yapmış gibi bir kahraman edasıyla devletin kripto cihazlarını kendi elleriyle söküp Yunanistan'a veren vatan hainleri..

    Cihat Yaycı: 15 Temmuz, çok doğrudan çok net FETÖ darbesidir VİDEO

    Kurgu, tiyatro gibi gören varsa bunlarla iltisaklıdır

    Hala buna asker diyen varsa, hala 15 Temmuz'u kurgu, tiyatro gibi gören varsa onlar da bunlarla iltisaklıdır. Ben bunların içinden geldim.

    Cihat Yaycı: 15 Temmuz çok net FETÖ darbesidir #1

    15 Temmuz çok net FETÖ darbesidir

    Ben ne iktidarı bilirim, ne muhalefeti bilirim. 15 Temmuz, çok doğrudan çok net FETÖ darbesidir. FETÖ darbe yaparken, Türkiye'nin işgali için, parçalanması için yaptı."

    Cihat Yaycı: 15 Temmuz çok net FETÖ darbesidir #2

    Cihat Yaycı: 15 Temmuz çok net FETÖ darbesidir #3



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