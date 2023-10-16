Cihat Yaycı: İsrail, Tevrat'ta bahsedilen savaş taktiğini uyguluyor Ensonhaber'e konuk olan Cihat Yaycı, İsrail ordusunun Gazze'deki savaş tatktiğini Tevrat'ta bahsedilen şekilde "düşmanın kendi dahil hayvanlarına kadar yok etme" şeklinde gerçekleştirdiğini, sivillerin acımasızca öldürüldüğünü belirtti.

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Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'den füze saldırılarıyla başlattığı Aksa Tufanı harekatının ardından geçen 9 günde İsrail ordusunun karşı saldırısı çok daha ağır oldu.

Gazze'de sivil kayıplar 3 bine yaklaşırken, dünyanın yüzölçümüne en çok nüfusun düştüğü kent, su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun halde her yerden kuşatılmış durumda.

Kara harekatı için İsrail ordusunun yüzbinlerce asker ve mühimmat yığdığı, bir anlamda geri sayımın yaşandığı anlarda Türkiye'nin diplomatik çabaları her şeye rağmen devam ediyor.

Bu gelişmeleri Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'a değerlendiren Doç. Dr. Müstfai Tümamiral Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'den sonra da durmayacağını ve acımasızca katliamlarını sürdüreceğini ima ederek şunları söyledi:

"İsrail ordusu, Tevrat'taki gibi katliam yapıyor"