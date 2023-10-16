Cihat Yaycı: İsrail, Tevrat'ta bahsedilen savaş taktiğini uyguluyor

Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'den füze saldırılarıyla başlattığı Aksa Tufanı harekatının ardından geçen 9 günde İsrail ordusunun karşı saldırısı çok daha ağır oldu.
Gazze'de sivil kayıplar 3 bine yaklaşırken, dünyanın yüzölçümüne en çok nüfusun düştüğü kent, su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun halde her yerden kuşatılmış durumda.
Kara harekatı için İsrail ordusunun yüzbinlerce asker ve mühimmat yığdığı, bir anlamda geri sayımın yaşandığı anlarda Türkiye'nin diplomatik çabaları her şeye rağmen devam ediyor.
Bu gelişmeleri Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'a değerlendiren Doç. Dr. Müstfai Tümamiral Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'den sonra da durmayacağını ve acımasızca katliamlarını sürdüreceğini ima ederek şunları söyledi:
"İsrail ordusu, Tevrat'taki gibi katliam yapıyor"
İsrail ordusu, Tevrat'ta belirtilen savaş tarzını uyguluyor. Tevrat'ta düşmanın tüm malı, mülkü, hatta koyunları ve tavuklarıyla birlikte yok edilmesi geçer. İsrail Savunma Bakanı 'Karşınızda insan yok, hiçbir kural yok, mahkeme de yok, istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz' dedi. Yani bu şu demek: İsrail ordusuna emir verenler, kendilerine Tavratik bir görev biçmişler. Bundan sonra da Suriye ve Lübnan'dan toprak kopartacaklar. Ardından Mısır ve Suudi Arabistan da tehlikede. Türkiye de bu tehlikeye dahil.
Eğer Suriye'nin güneyinde, İsrail'in kuzeyinde İran destekli misillerin elindeki bölge, İsrail'e saldırı yapıldığı gerekçesiyle ele geçirilirse, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği topraklarla birleşir, komşu olur. İsrail de Türkiye'ye komşu olur. İsrail burnumuzun dibine gelir. Çünkü PKK'yı da ABD destekliyor.
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