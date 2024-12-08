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Haber Merkezi

Suriye'de tarihi gün..

2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti.

27 Kasım'da harekete geçen muhalifler Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam'ı da ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi..

Muhalifler karşısında 61 yıllık Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçtı.

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar kutlamalar yapmaya devam ederken bir yandan da mülteci Suriyeliler ülkesine dönmek için harekete geçti.

DÖNÜŞ YAPANLARIN KİMLİKLERİ ALINIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşanan Suriyeliler, alabildikleri eşyalarıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapıyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin kimlikleri alınıp “Gönüllü Geri Dönüş” olarak işaretlenip sistemden düşülüyor.

BORCU OLANLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Ancak uzun yıllardır memleket hasreti çeken Suriyeliler içinden kesin dönüş yapmayanların geçişine izin verilmiyor..

Türkiye'deki vergi, harç, trafik cezası gibi cezaları bulunanların öncelikle bunları ödemesi isteniyor.

Borçlarını ödeyenler, ülkelerine dönebiliyor..