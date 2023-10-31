Çin İsrail'i sildi! Haritalarda artık yok İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulme karşı tepki veren Çin'den bir hamle geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları, platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı.

ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze'yi vurmaya devam ediyor...

Gazze'de hastaneleri vuran ve savaş suçu işleyen İsrail, yapılan ateşkes çağrılarını da kabul etmiyor.

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayarak gece boyu Gazze'yi bombalayan İsrail'e tepki veren Çin ise haritadan sildi.

Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri, platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

İsim ve bayrak konulmadı

Çinli Baidu ve Gaode gibi haritalar uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı.

Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü.

Hem İsrail'i hem de Filistin'i tanıyor

Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.

Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü.

Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor.

Pekin, Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor.

Çin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.