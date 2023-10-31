Ömer Çelik'ten İsrail'in hastane saldırısına tepki: Uluslararası toplum katliamların parçasıdır 25 gündür devam eden savaşta dün Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vuran İsrail'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır" dedi.

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Dünyanın gözü İsrail-Filistin savaşında.

7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, İsrail'in acımasız yüzü ortaya çıkıyor.

Kadın, çocuk demeden sivilleri vuran İsrail ordusu, insanlık dramına yol açıyor.

İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu

Öyle ki, camiler ve hastaneler de sıkça hedef oluyor. Bölgede elektrik, su ve akaryakıt akışının olmaması nedeniyle hastanelerde tedavi süreci oldukça zorlaşıyor.

Buna rağmen hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail, son olarak dün Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırdı.

Bunun üzerine tepkiler bir kez daha arttı.

"Saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"

Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

"Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir"