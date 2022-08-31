CİMER, işitme ve konuşma engelliler için güncellendi

CİMER, işitme ve konuşma engelliler için güncellendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yarından itibaren işitme ve konuşma engelli vatandaşların CİMER'e kolaylıkla başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Devlet kurumları engelli vatandaşların kullanımına uygun dönüştürülüyor.

Bu kapsamda CİMER'de engelli vatandaşların ulaşımı için yeni bir adım daha atıldı.

Konuya ilişkin açıklama, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"Engelsiz yaşam, engelsiz erişim"

Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Engelsiz yaşam, engelsiz erişim, engelsiz iletişim… Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir ihtimam gösterdiği ve her zaman desteklediği engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalara her geçen gün yenilerini ekliyoruz.

CİMER işitme ve konuşma engelliler için güncellendi

'Engelsiz CİMER' parolasıyla daha önce görme engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz uygulamayı şimdi de işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için güncelledik. Yarından itibaren işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız da CİMER'e kolaylıkla başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı.