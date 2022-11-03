Petrol
94.67
-1.55%
Euro
18.2343
-0.28%
Dolar
18.6177
0.00%
Altın
971.99
-0.76%
Borsa
4106
0.84%
Bitcoin
382.319
-0.93%
BTXN Coin
10.13
-0.09%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Çin roketi ne zaman düşecek ve nereye düşecek? Çin'in kontrolden çıkan roketi Türkiye'ye düşebilir mi?

    Çin'in kontrolden çıkan roketinin nereye ve ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki 23 ton ağırlığında olduğu bilinen roket Türkiye'ye düşebilir mi? Çin roketi ne zaman düşecek?
    • 03.11.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin roketi ne zaman düşecek ve nereye düşecek? Çin'in kontrolden çıkan roketi Türkiye'ye düşebilir mi?

    Geçmiş dönemlerde kontrolden çıkan roketiyle dünyayı endişelendiren Çin'in bir kez daha roketi kontrolden çıktı. Gelişme sonrası ülkeleri korku salarken, "Çin roketi ne zaman düşecek?" sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki Çin roketi ne zaman düşecek?

    Çin roketi ne zaman düşecek?

    Çin'in fırlattığı bilinen 23 tonluk roketin kontrolden çıkmasının ardından dünya medyası ve pek çok ülke vatandaşı olayı yakından takip ediyor. Roketin dünyaya doğru düşüşe geçtiği bilinmekte. Yakın bir zamanda roket yeryüzüne düşeceği bilinen roketin yeri ve konumu sorgulanıyor.

    Çin'in kontrolden çıkan roketinin 5 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde yeryüzüne düşmesi beklenmekte.

    Çin roketi nereye düşecek?

    10 katlı bir bina yüksekliğinde olduğu bilinen roketin nereye düşeceği henüz belli değil. Roketin düşeceği yerin, yeryüzüne yaklaştığı süreçte belli olması bekleniyor.

    Türkiye'ye düşme ihtimali de bulunuyor

    Ayrıca düşebilecek koordinat ve bölgelerin arasında Türkiye'nin olduğu da açıklandı.


    Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında
    Dünya

    Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Beyoğlu'nda cansız mankenin üstünden mont çaldı
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda cansız mankenin üstünden mont çaldı

    Görüş Bildir