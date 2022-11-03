Çin roketi ne zaman düşecek ve nereye düşecek? Çin'in kontrolden çıkan roketi Türkiye'ye düşebilir mi?

Çin roketi ne zaman düşecek ve nereye düşecek? Çin'in kontrolden çıkan roketi Türkiye'ye düşebilir mi?

Çin'in kontrolden çıkan roketinin nereye ve ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki 23 ton ağırlığında olduğu bilinen roket Türkiye'ye düşebilir mi? Çin roketi ne zaman düşecek?

Geçmiş dönemlerde kontrolden çıkan roketiyle dünyayı endişelendiren Çin'in bir kez daha roketi kontrolden çıktı. Gelişme sonrası ülkeleri korku salarken, "Çin roketi ne zaman düşecek?" sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki Çin roketi ne zaman düşecek?

Çin roketi ne zaman düşecek?

Çin'in fırlattığı bilinen 23 tonluk roketin kontrolden çıkmasının ardından dünya medyası ve pek çok ülke vatandaşı olayı yakından takip ediyor. Roketin dünyaya doğru düşüşe geçtiği bilinmekte. Yakın bir zamanda roket yeryüzüne düşeceği bilinen roketin yeri ve konumu sorgulanıyor.

Çin'in kontrolden çıkan roketinin 5 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde yeryüzüne düşmesi beklenmekte.

Çin roketi nereye düşecek?

10 katlı bir bina yüksekliğinde olduğu bilinen roketin nereye düşeceği henüz belli değil. Roketin düşeceği yerin, yeryüzüne yaklaştığı süreçte belli olması bekleniyor.

Türkiye'ye düşme ihtimali de bulunuyor

Ayrıca düşebilecek koordinat ve bölgelerin arasında Türkiye'nin olduğu da açıklandı.