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    Çin'deki dünyanın en büyük sarayı ziyarete açılıyor

    Çin’in başkenti Pekin’de koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray Müzesi, sosyal mesafe şartıyla tekrar açılacak.
    • AA
    • 29.04.2020 - 19:36
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    Çin'deki dünyanın en büyük sarayı ziyarete açılıyor

    Çin'in başkenti Pekin'de bulunan dünyanın en büyük sarayı, yeniden açılıyor...

    Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray için bir açıklama geldi.

    Yasak Saray Müzesi'nden yapılan açıklamada, "Pekin’deki mevcut salgınla mücadele durumuna göre, Yasak Saray, 1 Mayıs 2020’den itibaren normal şekilde açılacak." ifadeleri kullanıldı.

    BAZI ALANLARI KAPALI OLACAK

    Bilet satışlarının internet üzerinden yapılacağı kaydedilirken, salgınla mücadele çalışmaları gereğince müzenin büyük bir kısmının açık olacağı ancak bazı kapalı alanların kapalı tutulacağı belirtildi.

    SOSYAL MESAFE VE YÜKSEK ATEŞ ŞARTI

    Müzeyi ziyaret edeceklerin maske takması, bir metreden fazla sosyal mesafe şartına uyması talep edilirken, vücut sıcaklığının 37,3 dereceyi geçenlerin ve öksüren kişilerin müze içine giremeyecekleri belirtildi.

    Her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken Yasak Saray, virüs salgını nedeniyle 25 Ocak’ta ziyarete kapatılmıştı.

    GEÇEN YIL 19 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLAMIŞTI

    Yasak Saray, geçen yıl 19 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı. Çin'de gün içinde, her yıl mart ayında düzenlenen ancak bu yıl salgın nedeniyle ertelenen en yüksek yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısının da gelecek ay yapılacağı duyurulmuştu.

    HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

    Ülkede son zamanlarda günlük 20 civarlarına düşen vaka sayısı, gevşetilen önlemler, koronavirüs salgınıyla mücadelede hayatın normale dönmesinin işareti olarak yorumlanıyor.

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