Çin Bayraktar TB2'yi kopyaladı

Çin'deki bir fuarda tanıtılan yeni SİHA'nın Bayraktar TB2'ye olan birebir benzerliği dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayisinin yıllar boyu süren çalışmaları sonucu üretilen SİHA'lar Türk ordusunun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

Türk ordusunun gücünü artıran SİHA'lara sahip olmak isteyen ülkeler Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı.

Artık taklit eden değil taklit edilen bir savunma saniyisine kavuşan Türkiye'nin çalışmalarını dünyadan kopyalan ülkeler bulunuyor.

Çin'in hamlesi

Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 Çin'in de radarına girdi.

Çin savunma sanayinin önemli firmalarından olan CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketi görücüye çıktı.

Maketin Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası kullanıcılar, "Kendi SİHA'sını üretemeyen Çin Bayraktar'ı kopyalıyor." yorumlarını yaptı.