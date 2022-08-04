Çocuk teslimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Yönetmeliğe göre ebeveynler, artık çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak.

Adalet Bakanlığı'nın icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdiren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları aktarıldı.

Çocukların örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlandı

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yönetmelik kapsamında belirlendiği belirtilen açıklamada, yeni çocuk teslim usulü ile 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk tesliminin sona erdiği, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığı bildirildi.

Anne ve babalar, herhangi bir ücret ödemeyecek

Ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

“Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne ve babalar, artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar, Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek. Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak.

Taraflar istemedikçe yüz yüze getirilmeyecek

Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görev alacak. Öncelikle taraflarla iletişime geçilecek. Taraflara aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek. Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilecek.

Uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunulacak

Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlar tarafından bilgilendirilecek. Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunulacak. Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek. Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık verilecek.”

81 ilde uygulamaya geçmesi planlanıyor

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle öncelikle hazırlıkların tamamlandığı, 50 il ve ilçede başlatılan pilot uygulamanın yaygınlaştırılması ve 1 yıl içinde tüm il ve ilçelerde bu uygulamaya geçilmesinin planlandığı kaydedildi.