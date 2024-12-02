'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına Bakanlık'tan yanıt

DHA

İstanbul Bahçelievler'deki Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı yapıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü..

'Yenidoğan çetesinin tek başına olduğunu mu zannettiniz! Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı skandalı' şeklinde sosyal medya hesaplarından kısa sürede yayılan iddialar sonrası tepki sesleri yükseldi.

İddialar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanlayarak, iddiaların ilk olarak 2009 yılında ortaya atıldığını, 2009 ve 2011 yıllarında yapılan adli ve idari soruşturmalarla bu iddiaların yalan olduğunun belgelendiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İDDİALAR İLK OLARAK 2009 YILINDA ORTAYA ATILDI"

Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlk olarak 2009 yılında ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı hem 2009 hem de 2011 yıllarında yapılan adli ve idari soruşturmalarla belgelenmiştir.

"BAKANLIK OLARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Devlet himayesinde bulunan hiçbir çocuğun ne geçmişte ne de bugün 3'üncü şahıslara verilmesinin asla söz konusu olamayacağının altı çizilerek son olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çocuklarımıza sunduğumuz aile sıcaklığındaki hizmetlere yönelik bu tür saldırılar öncelikle her türlü olumsuzluktan sakınarak bakımını üstlendiğimiz çocuklarımızı hedef almaktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu mesnetsiz paylaşımlar hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

NE OLMUŞTU?

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması sürerken, Yenidoğan Çetesi'nin lideri olduğu öne sürülen Dr. Fırat Sarı'nın, 15 yıl önce "satılık bebek" iddiaları ile gündeme gelen SHÇEK İstanbul Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nın doktoru olduğu ön sürüldü.

Söz konusu skandala ilişkin iddialarda, hamile kalan genç kızların gizlice özel hastanelere götürülerek doğum yaptırıldığı ve doğan bebeklerin, sahte sağlık raporlarıyla "özürlü" gösterilip evlatlık sırasından çıkarıldığı, bu bebeklerin, yüksek ücretlerle zengin ailelere satıldığı savunuldu.