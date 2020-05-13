Çocuklar bugün parklarına kavuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14 yaşından küçüklerin sokağa çıkacağını hatırlatarak, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından çocuklarla ilgili bir paylaşım yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ PARKLARA, SOKAKLARA KAVUŞUYOR"

Koca, paylaşımında, dışarıya çıkacak çocuklar ve gençlere seslendi.

Sağlık Bakanı, paylaşımında, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız." dedi.