Copernicus İklim Değişikliği Servisi: 2023 kaydedilen en sıcak yıl olabilir Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2023 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini belirtti.

AA

Dünyada ortalama sıcaklıkların sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek.

Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünyanın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra gelecekte tüm dünya tehdit altında kalabilir.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, internet sitesinde yayınladığı raporda, 2023 yılına ilişkin sıcaklık verilerini paylaştı.

"2023 kaydedilen en sıcak yıl olabilir"

Raporda, dünya genelindeki sıcaklık ortalamaları itibarıyla 2023'teki sıcaklığın, daha önce en sıcak yıl olarak kayıtlara geçen 2016'ya göre 0,10 santigrat derece daha yüksek olduğu bildirildi.

Bu yılın sıcaklık ortalamasının sanayi devrimi öncesindeki ortalamanın 1,43 santigrat derece üstünde olduğu aktarılan raporda, 2023'ün şu ana kadar kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği ifade edildi.

Ekim ayı rekor kırdı

Raporda, bu yıl dünya genelinde ekimdeki sıcaklık ortalamasının 15,3 santigrat dereceyle rekor kırdığı bildirildi.

Ekim 2023'te kaydedilen sıcaklığın 1991-2020'deki ortalama sıcaklıktan 0,85 santigrat derece daha yüksek olduğu belirtilen raporda, bir önceki en sıcak ekimin yaşandığı 2019'daki ortalamadan da 0,40 santigrat derece daha yüksek olduğu ifade edildi.

Buz miktarında düşüş

Raporda, ekim ayında ölçülen Antarktika'daki deniz buzu miktarının, ortalamanın yüzde 11 altında kaldığı ve yılın bu dönemi için buz miktarının rekor düşük seviyelerdeki art arda altıncı ayı olduğu bildirildi.

"İklim için ciddi şekilde harekete geçilmesine ihtiyaç var"

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Neredeyse kesin olarak söyleyebiliriz ki 2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde, iklim için ciddi şekilde harekete geçilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)