Çöpleri dere kenarına döküp üzerini kapatan Pazar Belediyesi'ne ceza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize Pazar Belediyesi’ne ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi’nde dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.

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Haber Merkezi

Rize'nin Pazar ilçesinde çevre kirliliğine gereken yapıldı.

İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

TOPRAK İLE KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan denetimde, Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye, ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.