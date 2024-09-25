Rize'nin Pazar ilçesinde çevre kirliliğine gereken yapıldı.
İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
TOPRAK İLE KAPATMAYA ÇALIŞTILAR
Yapılan denetimde, Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.
CEZA KESİLDİ
Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye, ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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