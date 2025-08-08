Çorum Valiliği'ne ait resmi plakalı araca, eskortlar binerken görüntülendi

Çorum skandal bir görüntüyle gündeme geldi...

İl Valiliği, bir videoda İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araç, görev dışı kuruluşa yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattı.

ESKORT KADINLAR RESMİ ARACA BİNDİ

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, araca eskort kadınların bindiği anlar yer aldı.

O görüntüler sosyal medyaya hızla yayılırken, kamuoyunda büyük tepki çekti.

VALİLİK KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu sözlere kullanıldı:

Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır.

Valilik, tahkikatın sonuçlarını beklerken, konunun detaylı bir şekilde inceleneceği belirtildi.