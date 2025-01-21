Çorum’da 112’ye yapılan ihbarların yüzde 46’sı asılsız çıktı

İHA

Kavgası, kazası, ölümü, şiddeti…

Her olayda ilk başvurulan adres olan 112 Acil Çağrı Merkezi, milyonlarca çağrıyla yardıma koşuyor..

Ancak tüm uyarılara rağmen asılsız ihbarlar yapılmaya devam ediyor..

2024 VERİLERİ PAYLAŞILDI

Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2024 yılında yapılan çalışmalar ve yapılan ihbarlarla ilgili veriler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024 yılı içerisinde 615 bin 56 çağrının yapıldığı belirtildi.

ÇAĞRILARIN YÜZDE 46'SI ASILSIZ

Yapılan çağrıların yüzde 46’sını asılsız çağrıların oluşturduğunun ifade edildiği açıklamada, gelen çağrılara ortalama reaksiyon süresinin 1,33 olduğu belirtildi.

2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere yönelik 18 adet idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİLİYOR

2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından tüm acil çağrı numaralarının birleştirildiği “tek acil” çağrı numarası olan 112’nin farkındalığının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde asılsız ve gereksiz aramalar konusunda vatandaşların basın ve sosyal medya aracılığı ile bilgilendirildiğinin belirtildiği duyuruda, 13 okulda bin 462 öğrenciye ve kurumu ziyaret eden 10 okuldan 390 öğrenciye yüz yüze 112 tanıtımının yapıldığı ifade edildi.