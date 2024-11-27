Çorum'da 13 aracın aynasını kıran şahıs yakalandı

İHA

Çorum'da edinilen bilgiye göre, gece yarısı park halindeki 13 aracın aynaları kırıldı. Durumu fark eden şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ŞİKAYETLER ART ARDA GELDİ

Art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın R.U. olduğu tespit edildi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şahsın araçlardan birinin aynasını kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yanına geldiği otomobilin aynasını kırdığı görülüyor.